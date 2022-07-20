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В технополисе «ЭРА» прошла конференция по робототехнике

18:44 20.07.2022
На территории технополиса была развернута и тематическая экспозиция коллективных проектов «ЭРА», резидентов военного иннограда и специалистов научно-исследовательских организаций, а также вузов. 
В технополисе «ЭРА» прошла конференция по робототехнике
© Фото: Минобороны России
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В военном инновационном технополисе «ЭРА» прошла VII научно-техническая конференция «Состояние и перспективы развития современной науки по направлению «Робототехника».

Она состоялась в рамках совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии РФ и Минобороны России. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

«Пленарное заседание конференции открыл начальник Военного инновационного технополиса "ЭРА" генерал-майор Дмитрий Горбатенко», - говорится в сообщении.

На территории технополиса была развернута и тематическая экспозиция коллективных проектов «ЭРА», резидентов военного иннограда и специалистов научно-исследовательских организаций, а также вузов. 

Сообщается, что на выставке было представлено более 30 инновационных проектов и разработок в области робототехники и мехатроники, биотехнических систем, перспективных измерительных комплексов и систем зондирования, искусственного интеллекта, медицины, робототехники, информационных технологий.

Ранее сообщалось, что в подмосковном парке «Патриот» прошло заседание экспертной группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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