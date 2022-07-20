В Подмосковье прошло заседание экспертной группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму

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В подмосковной Кубинке прошло заседание экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму. Об этом сообщает Минобороны России.

«СМОА плюс» - это механизм взаимодействия между оборонными ведомствами стран АСЕАН (Юго-Восточная Азия) и государств - партнеров по диалогу, в число которых входит и Россия. Механизм был создан в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

В состоявшемся заседании приняли участие представители оборонных ведомств России, Китая, Вьетнама, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Таиланда, Малайзии, Мьянмы, Лаоса, Камбоджи и Брунея.

«Российская делегация довела подходы в области противодействия международному терроризму и поделилась опытом антитеррористической деятельности ВС РФ, в том числе в Сирии», - говорится в сообщении Минобороны России.

Кроме этого, стороны обменялись мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, а также согласовали сценарии командно-штабной тренировки, а также учений по борьбе с терроризмом, которые запланированы на 2023 год.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении высокоточным оружием более 200 резервистов ВСУ под Одессой.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов