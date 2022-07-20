«Подчищаем подчистую»: казак-артиллерист рассказал, как тяжелые орудия ЛНР громят ВСУ

Залог успешной контрбатарейной борьбы - не только меткая и своевременная стрельба, но и количество задействованных орудий и боеприпасов. На каждый украинский снаряд луганские артиллеристы посылают три-четыре своих.

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Командир 2-й гаубичной казачьей батареи Народной милиции ЛНР Егор Абумов рассказал «Звезде» о темпах продвижения под Северском.

«Медленно, но уверенно. Подчищаем подчистую, чтобы ничего не осталось. Отдать надо должное, там не дураки, недооценивать их нельзя», - заявил Абумов.

Залог успешной контрбатарейной борьбы - не только меткая и своевременная стрельба, но и количество задействованных орудий и боеприпасов. На каждый украинский снаряд луганские артиллеристы посылают три-четыре своих.

Можно сказать, что войска ЛНР движутся через украинскую оборону как внедорожник через грязь на пониженной передаче - постепенно, но не буксуя. Продвижение идет каждый день, несмотря на отчаянное сопротивление врага.

Ранее «Звезда» публиковала кадры боевой работы вертолетов Ми-28, Ми-8 и Ми-35 в ходе спецоперации на Украине.