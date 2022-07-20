Пролетая над морским каналом: кадры тренировки к параду ВМФ из кабины вертолета на Балтике

День Военно-морского флота России традиционно празднуется в последнее воскресенье июля.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры пролета вертолетов над Калининградским морским каналом. Экипажи готовятся к параду в честь Дня ВМФ, который отмечается 31 июля.

«Над морским каналом авиация идет на минимальной скорости и предельно малой высоте. Для вертолетов это не выше ста метров. Мы находимся в центре парадного строя. В самой середине вертолетного звена транспортно-боевых Ми-8», - рассказал корреспондент Максим Румянцев.

Ранее Румянцев показал кадры тренировки воздушной части парада на День ВМФ в Балтийске. В нем будут задействованы 14 самолетов и вертолетов морской авиации Балтфлота.

День Военно-морского флота России традиционно празднуется в последнее воскресенье июля. В этом году его отмечают 31-го числа.

По случаю Дня ВМФ по всей России состоятся военно-морские парады и праздники. Главный военно-морской парад пройдет в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов