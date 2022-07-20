Лавров призвал выстраивать новые экономические цепочки

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отказаться от старых экономических цепочек и приступить к выстраиванию новых. По словам дипломата, РФ активно этим занимается.

«Я еще раз хочу сказать: мы не должны, и, слава богу, никто и не пытается, сейчас выстраивать какие-то схемы, которые будут исходить из возможности, вероятности, а то и желательности вернуться к ситуации на полгода назад. Когда можно все эти цепочки восстановить. Нет, эти цепочки, я считаю, надо абсолютно принципиально заканчивать и выстраивать новые, которые будут надежнее. Чем мы сейчас и занимаемся», - сказал Лавров в интервью РИА Новости и RT.

Министр отметил, что сейчас в «высокой степени реализации находятся несколько проектов, в том числе коридоры из Санкт-Петербурга в Индийский океан и из Индии во Владивосток.

Также в ходе интервью Лавров заявил, что, вооружая Украину, Соединенные Штаты и Британия хотят столкнуть РФ и Европу. Он добавил, что США и Британия удерживают Украину от любых конструктивных шагов.