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В МИД заявили, что слова Вашингтона об изоляции Путина - абсурд

Анастасия Бобылева
17:37 20.07.2022
Слова Белого дома о том, что изоляция России «возрастает», нелогичны, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В МИД заявили, что слова Вашингтона об изоляции Путина - абсурд
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Слова Белого дома о том, что встреча президента РФ Владимира Путина с его коллегами из Ирана и Турции демонстрирует возрастающую изоляцию России, нелогичны и являются абсурдом. Так высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Изоляция, как и логика, либо есть, либо нет. На сегодняшний день отсутствуют обе - изоляция Москвы и логика Вашингтона», - поделилась она в своем Telegram-канале.

Этот комментарий Захарова дала в ответ на высказывание спецкоординатора Белого дома Джона Кирби. Он заявил, что участие РФ в саммите Астанинского процесса показывает «возрастающую изоляцию» России.

Напомним, 19 июля в Тегеране состоялся саммит, на котором встретились лидеры России, Ирана и Турции. По итогам встречи было принято совместное заявление, в котором страны подтвердили укрепление сотрудничества друг с другом в интересах нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике.

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