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Путин назвал бредом призывы Европы экономить воду и электричество

Алексей Курильченко
17:15 20.07.2022
Президент рассказал о увиденной картинке, на которой европейцам советовали «мыть только четыре места, чтобы разозлить Путина».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени», рассказал о том, что европейцам советуют экономить воду и электричество, чтобы «разозлить» российского лидера. Подобные призывы Путин считает бредовыми.

«Позавчера мне показали картинку - в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: "Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места". И показано - здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. "Экономьте воду, экономьте электроэнергию". Ну бред какой-то просто», - заявил Путин.

Также президент назвал унизительной зависимость от иностранных технологий. Уход иностранных компаний из РФ, по его словам, заставил страну шевелиться.

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