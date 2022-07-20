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Путин назвал унизительной зависимость от иностранных технологий

Егор Левин
15:31 20.07.2022
Президент отметил, что привязанность со временем может перейти из одной области в другую, дойдя в том числе и до критически важной - военной.
Путин назвал унизительной зависимость от иностранных технологий
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин назвал унизительной зависимость от иностранных технологий. Уход иностранных компаний из РФ, по его словам, заставил страну шевелиться.

Такое мнение Путин выразил во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени». Говоря об уходе зарубежных предприятий, президент вспомнил пословицу «не было бы счастья, да несчастье помогло».

«То, что они уходят, заставляет нас наконец шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях - это погружаться в зависимость, в эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость», - заявил Путин.

Глава государства отметил, что в такой ситуации привязанность со временем переходит из одной области в другую, «в том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями».

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