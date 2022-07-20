«Очень плохо для шахмат»: Карякин отреагировал на отказ Карлсена играть с Непомнящим

По словам Карякина, подобных случаев, чтобы чемпион мира отказался от звания и не ушел при этом из шахмат, не было за последние сто лет.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Павел Лисицын, РИА Новости

Российский шахматист Сергей Карякин в разговоре со «Звездой» прокомментировал отказ норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена от матча за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.

«Я считаю, что это очень плохо для шахмат. Традиционно роль чемпиона мира очень высока, и очень важно, чтобы чемпион мира и сильнейший шахматист мира был одним и тем же человеком. А я не понимаю, как можно проводить чемпионат мира без чемпиона, если очевидно, что Магнус Карлсен не собирается завершать карьеру», - поделился он.

По словам россиянина, подобных случаев, чтобы чемпион мира отказался от звания и не ушел при этом из шахмат, не было за последние сто лет.

«Что им делать сейчас без чемпиона мира, я думал, что это для них огромный удар. Боюсь, как бы после этого в шахматах не начался хаос, потому что я не понимаю, какой спонсор может дать деньги для чемпионата мира без чемпиона мира», - добавил он.

Об отказе Карлсена играть с Непомнящим стало известно сегодня. Теперь россиянин поспорит за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем, занявший второе место на турнире претендентов. Он заменит отказавшегося от игры Карлсена.