Минфин внес проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке до 7%

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Министерство финансов РФ внесло в кабмин проект постановления по снижению ставок по льготной ипотеке. Согласно документу, ставка должна быть понижена с 9 до 7%. Это поспособствует росту спроса на жилье и развитию строительной отрасли.

«Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли. Программа действует до конца текущего года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов - до шести миллионов рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 млн рублей и до 15 млн рублей соответственно», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Главной целью данной меры является помощь гражданам в решении жилищных проблем, а также поддержание строительной и смежной с ней отраслей.