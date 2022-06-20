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Минфин внес проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке до 7%

Алексей Курильченко
15:24 20.06.2022
В министерстве сообщили, что снижение ставки позволит развить строительную отрасль и повысить спрос на жилье.
Минфин внес проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке до 7%
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Министерство финансов РФ внесло в кабмин проект постановления по снижению ставок по льготной ипотеке. Согласно документу, ставка должна быть понижена с 9 до 7%. Это поспособствует росту спроса на жилье и развитию строительной отрасли.

«Снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки поддержит граждан и создаст дополнительный спрос на жилье, что положительно скажется на строительной отрасли. Программа действует до конца текущего года. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов - до шести миллионов  рублей. При сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой можно увеличить лимит до 30 млн рублей и до 15 млн рублей соответственно», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Главной целью данной меры является помощь гражданам в решении жилищных проблем, а также поддержание строительной и смежной с ней отраслей.

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