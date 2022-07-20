ЦБ предложил закрыть доступ к иностранным акциям для неквалифицированных инвесторов

Для получения статуса квалифицированного инвестора порог активов предложено повысить с шести до 30 миллионов рублей.

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Центральный банк России предложил временно запретить сделки с иностранными ценными бумагами неквалифицированным инвесторам. В регуляторе объяснили данное решение «инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов».

«Первый шаг в ряду новых мер - рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В Центробанке добавили, что для получения статуса квалифицированного инвестора порог активов предложено повысить с шести до 30 миллионов рублей.

Ранее в Банке России рассказали о перспективах отмены ограничений на покупку валюты. Так, Центробанк пока планирует сохранять действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября.