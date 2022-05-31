В Банке России рассказали о перспективах отмены ограничений на покупку валюты

Временный порядок операций с наличной валютой Банк России ввел с 9 марта по 9 сентября текущего года.

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Центробанк России пока планирует сохранять действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября. С соответствующим заявлением выступила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», - приводит ТАСС ее заявление.

Ранее стало известно, что Банк России с 9 марта по 9 сентября текущего года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, россияне смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства временно можно будет в рублях по рыночному курсу. Кроме того, отмечалось, что финансовые организации не будут продавать наличную валюту гражданам. Подчеркивалось, что мера направлена на поддержку финансовой и ценовой стабильности на фоне введенных антироссийских санкций.

Напомним, что санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.