В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Банке России рассказали о перспективах отмены ограничений на покупку валюты

Ян Брацкий
16:18 31.05.2022
Временный порядок операций с наличной валютой Банк России ввел с 9 марта по 9 сентября текущего года.
В Банке России рассказали о перспективах отмены ограничений на покупку валюты
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Центробанк России пока планирует сохранять действующие ограничения на покупку наличной валюты до сентября. С соответствующим заявлением выступила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

«Я думаю, что пока до сентября подождем, посмотрим за ситуацией. Пока ничего нового, наверное, добавить не смогу по этому поводу», - приводит ТАСС ее заявление.

Ранее стало известно, что Банк России с 9 марта по 9 сентября текущего года ввел временный порядок операций с наличной валютой. Так, россияне смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства временно можно будет в рублях по рыночному курсу. Кроме того, отмечалось, что финансовые организации не будут продавать наличную валюту гражданам. Подчеркивалось, что мера направлена на поддержку финансовой и ценовой стабильности на фоне введенных антироссийских санкций. 

Напомним, что санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:41 В стране и мире
Суд оставил под домашним арестом экс-президента Молдавии Додона
18:20 В стране и мире
«Газпром» с завтрашнего дня останавливает поставки для Shell Energy Europe в Германию и Orsted в Данию
17:47 В стране и мире
Суд Украины одобрил спецрасследование против Азарова за договор с РФ по Черноморскому флоту
17:38 В стране и мире
Чавушоглу назвал украинские морские мины препятствием для отправки зерна из порта Одессы
17:35 В стране и мире
СБУ задержала ведущего конструктора авиапредприятия «Антонов» за поддержку спецоперации РФ
Популярное
Видео
Минобороны России: Киев пытался устроить провокацию со взрывом тел боевиков на территории «Азовстали»
Минтруд утвердил перечень факторов производства, при которых положено «молоко за вредность»
Видео
С пяти тысяч метров: кадры уничтожения вертолетами Ка-52 бронированной техники ВСУ
Видео
МО РФ сообщило о полном освобождении города Красный Лиман
В Мариуполе нашли массовое захоронение украинских военных
Видео
В Минобороны сообщили о 18 сбитых беспилотниках ВСУ, включая один «Байрактар ТБ-2»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.