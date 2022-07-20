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«Не превращайся в ботаника»: Путин дал напутствие финалисту «Большой перемены»

Елизавета Потейчук
12:53 20.07.2022
Финалист конкурса Максим Алферов рассказал о своих увлечениях президенту.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин в ходе общения с финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» обратился к одному из участников Максиму Алферову и дал совет быть разносторонним человеком. Мальчик рассказал российскому лидеру, что имеет множество увлечений, в частности, это бальные танцы, программирование, шахматы и робототехника. И в ответ на это Путин призвал Максима «не превращаться в ботаника».

«Знаешь, что хотел бы посоветовать, не бросай бальные танцы. Занимайся программированием и шахматами, а это очень интересные сферы деятельности, но не превращайся в ботаника. Будь разносторонним человеком», - сказал президент.

Кроме того, Владимир Путин во время мероприятия заявил, что вся Россия будет помогать детям и взрослым из Донецкой и Луганской народных республик, но на восстановление в них порядка потребуются годы.

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