Путин возглавит наблюдательный совет нового молодежного движения

Президент отметил, что дети всегда чувствуют все лучше и острее взрослых.

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Президент России Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет нового движения детей и молодежи. Об этом он заявил во время общения с участниками конкурса «Большая перемена».

«При такой подаче невозможно отказаться», - сказал Путин, реагируя на яркую речь предложившей ему это Анастасии из Санкт-Петербурга.

Девочка в ответ поблагодарила президента. В свою очередь, глава государства отметил, что дети всегда чувствуют все лучше и острее взрослых, они более искренни.

«Надеюсь, что это общение, наше с новым движением, пойдет на пользу и мне, и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности этого движения, но и ко всем его участникам», - добавил президент.

Ранее Путин дал напутствие финалисту «Большой перемены». Он обратился к одному из участников Максиму Алферову и дал совет быть разносторонним человеком и «не превращаться в ботаника».