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В МО РФ заявили об уничтожении пусковой установки комплекса ВСУ Harpoon производства США

12:30 20.07.2022
В результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в Соледаре уничтожены 19 единиц бронетанковой техники и до 40 националистов, добавили в МО РФ.
В МО РФ заявили об уничтожении пусковой установки комплекса ВСУ Harpoon производства США
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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ВКС России уничтожили пусковую установку американского ракетного комплекса Harpoon в районе села Усатово под Одессой, заявил на брифинге 20 июля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также сообщил об ударе по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-й механизированной бригады ВСУ в Соледаре. В результате погибли до 40 украинских боевиков, уничтожено 19 единиц техники, уточнил представитель российского военного ведомства.

В ежедневной сводке о проведении спецоперации говорится и о применении оружия большой дальности морского базирования. Удар таким оружием был нанесен по пункту дислокации 35-й бригады морской пехоты в селе Дачное Одесской области, где готовили резервистов для украинской армии. По словам Конашенкова, в результате удара погибли свыше 200 украинских военных и разгромлено более десяти единиц военной техники иностранного производства.

Командир 2-й гаубичной казачьей батареи Народной милиции ЛНР Егор Абумов рассказал «Звезде» о темпах продвижения под Северском. Он отметил, что залог успешной контрбатарейной борьбы - не только меткая и своевременная стрельба, но и количество задействованных орудий и боеприпасов.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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