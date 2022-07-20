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Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер-министр

Андрей Аркадьев
10:21 20.07.2022
За его кандидатуру проголосовал парламент страны.
Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер-министр
© Фото: Isura Nimantha, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Новым президентом Шри-Ланки стал бывший премьер-министр Ранил Викремесингхе, сообщает Reuters.

Парламент избрал его на смену бежавшему на волне народных протестов Готабае Раджапаксе. Согласно законодательству страны, в случае досрочной отставки президента кандидатура нового главы государства выбирается парламентом, а не в ходе общенационального голосования. 

Незадолго до нынешнего голосования Викремесингхе исполнял обязанности президента. Раджапакса же после бегства направил официальное письмо, в котором известил парламент об уходе в отставку.

В апреле власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешним обязательствам, в июне уровень инфляции в стране превысил 50%. Жители острова остались без бензина, дизельного топлива, а также некоторых продуктов и медикаментов. Протесты продолжались несколько месяцев. Ряд высокопоставленных чиновников сложили свои полномочия, Раджапакса отказался это делать.

Девятого июля протестующие ворвались в резиденцию Готабая Раджапаксы. Активисты прорвали баррикады полиции и захватили дворец президента.

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