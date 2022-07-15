Президент Шри-Ланки официально ушел в отставку

До ближайших выборов функции главы государства будет исполнять премьер-министр Шри-Ланки.

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально ушел в отставку. Об этом сообщает новостной портал NewsFirst со ссылкой на спикера национального парламента.

«Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», - говорится в сообщении.

В соответствии со статьей 38 Конституции Шри-Ланки, глава государства может уйти в отставку, подав спикеру парламента подписанное им заявление. Раджапакса так и поступил.

«С этого момента мы перейдем к конституционному назначению нового президента», - подчеркнул спикер Махинда Япа Абейвардена.

До ближайших выборов функции главы государства будет выполнять премьер-министр. Урегулирование ситуации в стране парламент Шри-Ланки обсудит завтра, 16 июля.

Политический кризис в Шри-Ланке обострился девятого июля, когда на улицы Коломбо вышли тысячи протестующих. Люди недовольны экономическим положением страны. В Шри-Ланке не хватает продовольствия, топлива, медикаментов и товаров первой необходимости.

Митингующие захватили несколько правительственных зданий и офисов, учинив в них погром. Президент с семьей был вынужден бежать.