«Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений»: Путин о провале альтернативной энергетики в ЕС

Вместе с тем, президент России Путин заявил, что Европа пренебрегла традиционными источниками энергии, сделав ставку на нетрадиционную энергетику.

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Страны Европы допустили большую ошибку, сделав ставку на нетрадиционные источники получения энергии, такие как солнце и ветер. Об этом заявил президент России Владимир Путин. И вот теперь, по его словам, «зима оказалась длинной, ветра не было» и Европа столкнулась с серьезным энергетическим кризисом.

С данным заявлением Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Иран. Таким образом он ответил на вопрос , справедливы ли обвинения в адрес России в энергетическом кризисе.

«Я уже об этом много раз говорил. Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений. Вот и в области энергетики решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия. Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все», - ответил российский президент.

Немногим ранее Владимир Путин отметил, что работа России, Ирана и Турции переломила хребет международному терроризму. Согласно его словам, свыше 90% сирийской территории контролируются официальными властями. Путин добавил, что в целом работа продолжается.