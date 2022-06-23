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«Ожидались очень тяжелые травмы»: врач о состоянии пострадавших после жесткой посадки Ан-30 в Якутии

Елизавета Потейчук
06:43 23.06.2022
Пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как средней степени тяжести, отметил специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха
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Заведующий травматологическим центром первого уровня Республиканской больницы №2 в Якутии Анатолий Горохов рассказал о состоянии пострадавших людей, которые находились на борту самолета Ан-30, совершившего жесткую посадку. По его словам, на место происшествия была направлена санитарная бригада, которая эвакуировала двух человек.

«Пациенты были доставлены в республиканскую больницу нашу, где проведено полное обследование, и в настоящий момент продолжается это обследование. На данный момент мы имеем информацию по результатам исследования, что у одного пациента имеется взрывной оскольчатый перелом первого поясничного позвонка без давления спинного мозга, у второго пациента имеется перелом костей голени», - объяснил Горохов «Звезде».

Оба пострадавших, добавил врач, находятся в состоянии средней степени тяжести и сейчас пребывают под наблюдением врачей в травматологическом отделении. В настоящее время они мало разговаривают и находятся в состоянии как морального, так и болевого шока, отметил Горохов.

«Первая информация когда пришла об авиапроисшествии, ожидались очень тяжелые травмы. Авиапроисшествия всегда сопровождаются тяжелыми травмами, так что в какой-то мере можно сказать, что им повезло», - заключил медик.

Напомним, в Якутии в 70 километрах от населенного пункта Оленек был найден самолет Ан-30, который выполнял коммерческий рейс по маршруту Якутск - Оленек и не приземлился в назначенное время в аэропорту. Заместитель по летной работе Владимир Виноградов рассказал «Звезде», что получил травму позвоночника.

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