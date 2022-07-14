«Корона» из пламени: кадры мощного пожара в здании в центре Краснодара

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В Краснодаре в районе Кубанской набережной произошел сильный пожар. По данным регионального главка МЧС, горит одноэтажная нежилая постройка.

В социальных сетях появились кадры с места происшествия: на них видно возгорание и поднимающийся столб дыма. Вокруг находятся частные дома.

Как сообщили в спасательном ведомстве, сигнал о пожаре поступил в 19.38, через шесть минут первые подразделения прибыли на место.

«Установлено, что произошло возгорание одноэтажной нежилой постройки», - говорится в сообщении.

Причины пожара, площадь возгорания не уточняются, информации о пострадавших нет.

Ранее в Москве загорелся многоэтажный жилой дом. В столичном главке МЧС сообщили, что огонь охватил балкон одной из квартир на десятом этаже.

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