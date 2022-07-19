В Венесуэле обвинили США в диверсиях на нефтяных объектах

Там отметили, что подобного рода нападения, а также отправка в другую страну наемников является одним из направлений политики империализма Соединенных Штатов.

© Фото: Bachmann Studios Danita Delimon Globallookpress

В Венесуэле назвали виновника недавних диверсий на нефтяных объектах государства. Так, вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) Диосдадо Кабельо обвинил в этом США.

Кабельо заявил , что подобного рода нападения, а также отправка в другую страну наемников является одним из направлений политики империализма Соединенных Штатов.

«Это часть политики империализма США: нападение на нефтяные объекты, отправка сюда наемников, некоторые из которых задержаны, а другие осуждены за попытку государственного переворота и убийства в нашей стране. Это посланники правительства США», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее на востоке Венесуэлы, в штате Монагас, произошла диверсия на газопроводе. Он принадлежит государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA).

Представитель правящей партии добавил, что венесуэльцы не сдаются и не будут просить пощады у США.

«Такие события должны научить нас тому, что империализм не отдыхает. Они хотели бы, чтобы нас растерзали, а мы просили пощады. Этого не будет, потому что этот народ к этому не привык. Этот народ не сдается», - заявил Кабельо.

Немногим ранее «Звезда» показала, как боевые пловцы Черноморского флота проверяют корабли в порту Мариуполя. Они ищут морские мины или любые другие взрывоопасные предметы, которые могли оставить диверсанты. Кроме кораблей они обследуют и все побережье порта.