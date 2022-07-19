Улицы Казани затопило после сильнейшего ливня: видео

© Видео: Подслушано Казань, Вконтакте © Фото: Подслушано Казань, Вконтакте

Сильнейший ливень обрушился на Казань. В результате непогоды некоторые улицы города оказались под водой.

Жители Казани публикуют кадры последствия осадков с ураганным ветром. На видео можно заметить, как одна из улиц города полностью погрузилась под воду.

Ранее полностью под водой оказался якутский город Верхоянск. В городе проживает более тысячи человек. Сообщалось, что вода прорвала дамбу на бывшей пристани и затопила населенный пункт с северной стороны.