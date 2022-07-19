На севере Китая из-за взрыва рухнул шестиэтажный жилой дом

© Фото: Photomall ZUMAPRESS.com Globallookpress

Шестиэтажный жилой дом обрушился в Китайской Народной Республики. Причиной обрушения указывается взрыв. Инцидент произошел в городе Тяньцзинь, на севере республики.

Отмечается, что примерно в 07:20 по времени Пекина (02:20 по московскому времени) произошел взрыв. К месту происшествия прибыли пожарная и медицинская службы, полиция. Сведений о пострадавших нет.

Информацию приводит ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Проводится расследование случившегося, устанавливаются причины взрыва.

Ранее в Саратове рухнула стена многоквартирного дома №4 на улице Симбирская. Еще в мае 2021 года городская администрация признал дом аварийным. Однако местные власти так и не включили его в программу по переселению из ветхого жилья.