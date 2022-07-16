В Саратове рухнула стена многоквартирного дома

Еще в прошлом году городская администрация признала здание аварийным.

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В Саратове произошло обрушение стены многоквартирного дома №4 на улице Симбирская. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выяснилось, что еще в мае прошлого года городская администрация признал дом аварийным. Однако местные власти его так и не включили в программу по переселению из ветхого жилья.

Теперь по факту произошедшего проводится проверка. На место инцидента даже выезжал прокурор Кировского района Саратова.

Напомним, в конце июня в Пензе рухнул башенный кран. Происшествие случилось после сильнейшего ветра. Никто не пострадал.