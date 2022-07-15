В Moody's заявили, что Белоруссия допустила дефолт по внешнему долгу

В среду истек льготный период, в течение которого республика должна была выплатить 22,9 миллиона долларов.

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Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что Белоруссия допустила дефолт по внешнему долгу. В минувшую среду истек льготный период, в течение которого республика должна была выплатить 22,9 миллиона долларов.

При этом Министерство финансов Белоруссии провело платеж в рублях. Но держатели внешнего долга не получили выплаты. В агентстве отметили, что погашение долга в национальной валюте представляет собой дефолт.

Напомним, недавно Александр Лукашенко заявил, что белорусы не позволят диктовать, как им жить. Он отметил, что настоящим белорусом является тот, кто будет готов защищать свой дом даже с оружием в руках.

По его словам, у белорусов родина одна, поэтому весь народ несет ответственность за нее и перед теми, кто был на этой земле до нынешнего населения, и кто придет после.