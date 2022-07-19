Спорт Названы даты проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе Марина Крижановская Торжественная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 14 июля, Паралимпийских - 15 августа 2028 года. © Фото: Markus Mainka http imagebroker.com #search Globallookpress Читайте нас на: Стали известны точные даты проведения летних Олимпийских игр в 2028 году. Напомним, они пройдут в американском Лос-Анджелесе. Так, церемония открытия состоится 14 июля. Завершатся летние Олимпийские игры 30 июля. Вместе с тем озвучены даты проведения летних Паралимпийских игр 2028 года. Церемония открытия запланирована на 15 августа. Завершатся соревнования 27 августа 2028 года. Информацию сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады. Сообщение приводит ТАСС. Для Лос-Анджелеса данные Олимпийские игры станут третьими. Ранее город принимал соревнования в 1932 и 1984 годах. Вместе с тем сообщалось, что экс-глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Джон Коутс «купил» для Сиднея Олимпиаду в 2000 году. Он якобы признался, что на торжественном ужине предложил представителям Кении и Уганды в обмен на их голоса по 35 тысяч долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика