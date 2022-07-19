Спорт Спорт Спорт

Названы даты проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе

Марина Крижановская
03:17 19.07.2022
Торжественная церемония открытия Олимпийских игр пройдет 14 июля, Паралимпийских - 15 августа 2028 года.
Названы даты проведения Олимпиады в Лос-Анджелесе
© Фото: Markus Mainka http imagebroker.com #search Globallookpress
Читайте нас на:

Стали известны точные даты проведения летних Олимпийских игр в 2028 году. Напомним, они пройдут в американском Лос-Анджелесе.

Так, церемония открытия состоится 14 июля. Завершатся летние Олимпийские игры 30 июля.

Вместе с тем озвучены даты проведения летних Паралимпийских игр 2028 года. Церемония открытия запланирована на 15 августа. Завершатся соревнования 27 августа 2028 года.

Информацию сообщила пресс-служба оргкомитета Олимпиады. Сообщение приводит ТАСС. Для Лос-Анджелеса данные Олимпийские игры станут третьими. Ранее город принимал соревнования в 1932 и 1984 годах.

Вместе с тем сообщалось, что экс-глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Джон Коутс «купил» для Сиднея Олимпиаду в 2000 году. Он якобы признался, что на торжественном ужине предложил представителям Кении и Уганды в обмен на их голоса по 35 тысяч долларов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:34 В стране и мире
Видео
На грани истощения: как ЕС согласовал новый пакет помощи Украине на 500 млн евро
21:04 В стране и мире
Reuters: еще одна немецкая компания получила от «Газпрома» письмо о форс-мажоре с поставками газа
20:00 В стране и мире
Власти Новой Каховки заявили, что целью обстрелов ВСУ были ГЭС и Северо-Крымский канал
20:19 В стране и мире
В ЛНР заявили о западных инструкторах, руководящих расчетами HIMARS ВСУ
17:33 Армия
Видео
«Мы его сбивали»: в ДНР рассказали, как боевики «Правого сектора»* пытались выставить свой флаг
Популярное
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Видео
Шойгу на командном пункте заслушал доклады Суровикина и Лапина о характере действий противника
Обновления в Белом доме: как теперь выглядит состав вице-премьеров РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.