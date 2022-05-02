СМИ: экс-глава НОК Австралии рассказал, как «купил» для Сиднея Олимпиаду в 2000 году

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Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, который также занимал пост главы Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии признался, что Сидней «в значительной степени» купил право проведения летних Олимпийских игр 2000 года. О событиях многолетней давности спортивный чиновник рассказал журналистам The Guardian.

Местом проведения Олимпиады Сидней был выбран в 1993 году, во время голосования в Монте-Карло. Издание утверждает, что получило доступ к интервью Коутса от 2008 года, в котором он рассказал некие подробности процедуры голосования и событий, которые ей предшествовали. Функционер якобы признался, что на торжественном ужине он предложил представителям Кении и Уганды в обмен на их голоса по 35 тысяч долларов. Отмечается, что выделение таких грантов в то время не нарушало никаких правил МОК.

«Впоследствии, и об этом говорилось вполне открыто, все это было проверено. Но впоследствии один из чиновников, который был участником этих договоренностей, перевел 10 тысяч долларов на свой личный банковский счет. Было проведено расследование этого, и поэтому предполагалось, что мы купили Игры. Ну что же, в значительной степени мы так и сделали», - сказал Коутс.

Кроме того, есть данные, что Национальный олимпийский комитет Австралии организовал стажировку и выплату особых стипендий для африканских тренеров и их подопечных в Аделаиде перед Играми. На эти цели было потрачено порядка двух миллионов долларов.