В «Роскосмосе» рассказали об отборе белорусских космонавтов для полета на МКС

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Стартовал отбор претендентов из числа белорусских космонавтов для полета на Международную космическую станцию (МКС). Все процедуры займут не менее двух месяцев, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Отбор начинается, займет месяца два, не меньше … минимум до конца лета», - цитирует РИА Новости Рогозина.

Кандидаты на полет прибывают в Россию партиями, по графику работы медкомиссии, уточнил глава космического ведомства РФ. Кроме того, президент Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков составил целый список предлагаемых экспериментов на орбите, который передал Рогозину.

О формировании группы космонавтов-кандидатов из Белоруссии в количестве 29 человек для полета на МКС стало известно в середине июня. Старт ракеты-носителя запланирован на 2023 год.