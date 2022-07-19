Путин договорился с президентом Ирана об использовании национальных валют в торговле

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что он обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси экономические вопросы, в результате чего возникла договоренность об использовании нацвалют в торговле между Россией и Ираном.

«В беседе с президентом Ирана Раиси подробно обсуждали конкретные аспекты двухстороннего взаимодействия в политической и экономической областях. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетики, промышленности и транспорте», - рассказал президент.

Также Путин отметил, что переговоры с Ираном были продуктивными. Помимо использования нацвалют, они с Раиси договорились о реализации крупных совместных проектов.

Сегодня российский президент прибыл в Тегеран на трехсторонние переговоры с лидерами Турции и Ирана по вопросу урегулирования конфликта в Сирии. До начала трехсторонних переговоров он встретился с коллегами по отдельности, чтобы обсудить вопросы международного сотрудничества.