Путин договорился с президентом Ирана об использовании национальных валют в торговле
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси экономические вопросы, в результате чего возникла договоренность об использовании нацвалют в торговле между Россией и Ираном.
«В беседе с президентом Ирана Раиси подробно обсуждали конкретные аспекты двухстороннего взаимодействия в политической и экономической областях. Особое внимание уделили укреплению сотрудничества в энергетики, промышленности и транспорте», - рассказал президент.
Также Путин отметил, что переговоры с Ираном были продуктивными. Помимо использования нацвалют, они с Раиси договорились о реализации крупных совместных проектов.
Сегодня российский президент прибыл в Тегеран на трехсторонние переговоры с лидерами Турции и Ирана по вопросу урегулирования конфликта в Сирии. До начала трехсторонних переговоров он встретился с коллегами по отдельности, чтобы обсудить вопросы международного сотрудничества.