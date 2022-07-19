В Китае зафиксировали первый случай заражения бубонной чумой

В месте обнаружения инфекции - Нинся-Хуэйском автономном районе - уже введен четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с заболеванием.

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По данным СМИ, в Китайской Народной Республике зафиксирован случай заражения бубонной чумой. Сообщается, что он был обнаружен на северо-западе страны в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Отмечено, что заболевший вернулся в регион из автономного района Внутренняя Монголия. Информацию приводит РИА Новости со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Также информируется о введении в Нинся-Хуэйском районе четвертого уровня чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с чумой.

Немногим ранее сообщалось о выявлении в России случая заражения штаммом под названием «Кентавр». Он является подвидом «омикрона».