В Мелитополе задержан подозреваемый в подготовке теракта
Во время обыска в квартире задержанного нашли 15 единиц оружия, боеприпасы и взрывчатку.
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В Мелитополе полиция задержала мужчину, подозреваемого в подготовке террористического акта. У него изъяли большое количество оружия и взрывчатки, сообщает МВД Запорожской области.
«Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается», - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В доме задержанного оперативники нашли целый арсенал: ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, ручные гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, а также самодельное взрывное устройство.
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