В стране и мире В Мелитополе задержан подозреваемый в подготовке теракта Ян Брацкий Во время обыска в квартире задержанного нашли 15 единиц оружия, боеприпасы и взрывчатку. © Фото: mvd_zp, Telegram Читайте нас на: В Мелитополе полиция задержала мужчину, подозреваемого в подготовке террористического акта. У него изъяли большое количество оружия и взрывчатки, сообщает МВД Запорожской области. «Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается», - сообщается в Telegram-канале ведомства. В доме задержанного оперативники нашли целый арсенал: ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, ручные гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, а также самодельное взрывное устройство. © mvd_zp, Telegram Подозреваемый арестован, оружие и взрывчатка отправлены на экспертизу. В настоящее время задержанный дает показания. В конце мая правоохранительные органы обнаружили в одном из канализационных люков в Мелитополе взрывчатку. Около 8 часов утра мимо люка проезжал автомобиль. Прогремел взрыв. В результате ЧП ранения получили девушка и молодой человек, которые занимались оказанием гумпомощи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика