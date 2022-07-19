Сорокаградусное пекло: в городах Франции зафиксированы аномальные температуры

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Во вторник 19 июля температура воздуха в Париже достигла 40,5 °C. Об этом сообщила метеорологическая служба Франции Meteo France.

Также высоко поднялась температура в других районах. В городе Брест на западе страны максимальная точка составила 39,3°C, в городе Нанте 42°C, в Сенте 41,1°C. В департаменте Жиронда в районе лесных пожаров была зафиксирована температура в 42,4°C.

Семнадцатого июля в 15 департаментах Франции был объявлен красный уровень погодный опасности. Жара была признана аномальной.

Аномально высокая температура зафиксирована и в других странах Европы. В Испании она привела к сильным лесным пожарам, было уничтожено более 50 тысяч гектаров леса.