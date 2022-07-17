В эпицентре пламени: кадры смертоносных лесных пожаров в Испании с максимально близкого расстояния

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Сильнейшие за всю историю лесные пожары бушуют в Испании на фоне аномальной жары. Суммарно с другими европейскими странами, страдающими от стихийного бедствия, уничтожено более 50 тысяч гектаров леса, тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Температура в Испании превышает 45 градусов по Цельсию. За неполную недели из-за погодных условий скончались 360 человек, сообщают местные СМИ. Красный уровень погодной опасности из-за жары объявлен днем ранее в автономных сообществах Кантабрия, Наварра, Риоха, в городах Бадахос и Сарагоса.

В Португалии жара, которая достигала 47 градусов, начала спадать. Жертвами экстремальных температур за одну неделю стали 238 человек.

Во Франции зной, напротив, нарастает, одновременно ухудшается качество воздуха. В начале следующей недели ожидается 40 градусов выше ноля. В столичном регионе, на западе Иль-де-Франс, согласно предупреждению независимой ассоциации Airparif, ожидается повышение в воздухе уровня озона.