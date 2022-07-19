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Bloomberg: Европу ждет «энергетический шторм»

Марина Крижановская
02:19 19.07.2022
Так, указано, что повышение температурных показателей увеличивает спрос на охлаждение. Это, в свою очередь, вынуждает Европу трать запасы из своих газовых хранилищ.
Bloomberg: Европу ждет «энергетический шторм»
© Фото: Paul Zinken dpa Globallookpress
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В американской прессе появились комментарии, что установившаяся в Европе аномальная жара также влияет на повышение мировых цен на сжиженный природный газ (СПГ).

Отмечается, что температура в некоторых частях Соединенного Королевства и во Франции может достичь рекордных значений. Все это также увеличивает спрос на охлаждение.

По сообщению Bloomberg, высокая жара помешает планам Европы восстановить свои запасы газа накануне зимнего периода. Указано, что «уровень запаса газа улучшился с марта, но все же остается ниже нормы для данного времени года».

«Наш улучшенные сценарии демонстрируют, что Европа может быть вовлечена в шторм значительно раньше, чем предполагалось прежде, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который принесет этот шторм», - сообщают в издании.

Ранее немецкие власти признали невозможность пережить зиму без газа из России. Тогда руководитель Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что газовые хранилища Германии заполнены на 65%.

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