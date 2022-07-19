Путин призвал навсегда покончить с террористами в Сирии

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Президент России Владимир Путин в ходе трехсторонних переговоров с лидерами Турции и Ирана заявил о необходимости навсегда покончить с терроризмом в Сирии.

«Уверен, что наши страны продолжат на деле укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ* и других экстремистских группировок», - заявил Путин.

Президент отметил, что ситуация на неподконтрольных властям Сирии территориях вызывает обеспокоенность. Оттуда исходит угроза экстремизма и преступности. По словам Путина, этом способствует деструктивная линия США и стран Запада.

Сегодня Путин прибыл в Тегеран, где проходят трехсторонние переговоры по вопросу урегулирования ситуации в Сирии. До переговоров Путин провел двусторонние встречи с лидерами Турции и Ирана, где обсудил ключевые вопросы.

* Исламское государство, (ИГ, ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация