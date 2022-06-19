Французы возмутились поведением и внешним видом Зеленского на встрече с Макроном

Президент Франции был одет в костюм, в то время на украинском лидере была футболка цвета хаки.

© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram

Читатели французской газеты Le Figaro выразили свое возмущение поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с главой французского государства Эммануэлем Макроном.

«Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит», - написал один из пользователей.

Другой читатель отметил, что президент Зеленский использует французские самоходные артиллерийские установки Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке, подчеркнув, что это «позор Франции».

Кто-то из фолловеров отнесся к тому, как был одет украинский президент, с иронией, написав, что Зеленский принимает представителей Соединенных Штатов иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, однако для Европы достаточно футболки.

Напомним, на этой неделе в Киеве состоялась встреча лидеров Франции, Италии и Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил итальянский телеканал RaiNews24, визит преследует сразу три цели: продемонстрировать официальному Киеву поддержку со стороны ЕС, показать единство Европы перед лицом новых вызовов и указать США на политическую самостоятельность Брюсселя.

Ранее газета Le Figaro писала, что многие французы, которые приняли у себя беженцев с Украины, жалуются на усталость и разочарование, так как им приходится содержать беженцев за собственные средства и тратить личное время. Жители Франции обеспокоены тем, что беженцев с Украины приходится содержать за свой счет, так как работу без знания языка во Франции найти практически невозможно.