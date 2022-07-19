Выгорело полностью: кадры последствий прямого попадания ВСУ в многоэтажку в Донецке

По счастливому стечению обстоятельств в момент попадания в доме никого не было.

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Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в Донецке. Снаряд угодил в спальню на четвертом этаже. Как сообщил корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев, после попадания возник пожар, который полностью уничтожил помещение.

«После прямого попадания снаряда в квартиру пожар начался в спальне. Можно увидеть, что помещение уничтожено практически полностью. Уже отсюда пламя начало стремительно распространяться дальше по комнатам и этажами выше - на пятый и шестой. К счастью, никого в это время в квартирах не было, никто не пострадал», - рассказал корреспондент.

Всю минувшую неделю мирные города Донбасса вновь были под ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бьют прицельно - по жилым домам и инфраструктуре. В пятницу из американской гаубицы был обстрелян автовокзал в Донецке. Снаряд попал в маршрутку, два мирных жителя погибли на месте, еще трое - ранены.