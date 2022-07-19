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В новый санкционный список Евросоюза против России попали 55 человек

Анастасия Бобылева
20:18 19.07.2022
Конкретных имен пока озвучено не было.
В новый санкционный список Евросоюза против России попали 55 человек
© Фото: Stephan Gabriel http imagebroker.com #search Globallookpress
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Глава МИД Франции Катрин Колонна, рассказывая о новом пакете санкций Евросоюза против РФ, упомянула, что индивидуальные санкции были расширены и ограничительные меры коснулись 55 человек.

«Вчера мы усилили санкции против РФ. Мы ввели запрет на импорт золота из России… Также мы усилили индивидуальные санкции, приняв дополнительные ограничительные меры против ряда лиц. Эти меры коснулись 55 человек», - пояснила она на заседании комиссии по международным делам в Сенате Франции.

Однако конкретных имен не прозвучало.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европе стоит подождать эффекта от санкций против России. Он выразил уверенность, что желаемый эффект будет достигнут, однако может потребовать много времени. Также он отметил, что ведется усиленная работа над разработкой нового пакета санкций.

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