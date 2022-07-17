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Боррель призвал Европу подождать эффекта санкций против России

Виктория Ивашечкина
19:54 17.07.2022
По его мнению, рестрикции в отношении Москвы пока не слишком ярко выражены.
Боррель призвал Европу подождать эффекта санкций против России
© Фото: Nicolas Landemard, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что странам Европы необходимо подождать, пока эффект от санкций против России станет более заметным.

«Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени», - написал Жозеп Боррель в своем блоге.

По его словам, рестрикции в отношении Москвы пока не слишком ярко выражены. Но они, как считает Боррель, могут оказаться эффективными в долгосрочной перспективе.

Он подчеркнул, что сейчас эксперты ведут работу над приведением нового пакета санкций в соответствие с ограничительными мерами союзников и партнеров по G7.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что общепринятая позиция стран-членов Евросоюза по вопросу Украины пока не преобладает среди участников G20. Он отметил, что многие страны открыто не занимают ничью сторону, опасаясь геополитических последствий.

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