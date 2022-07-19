Путин: товарооборот растет, отношения между Турцией и РФ развиваются, несмотря ни на что

Президент РФ в ходе встречи в Тегеране отметил значительные темпы роста товарооборота с Турцией.

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране оценил развитие отношений двух стран. По словам российского лидера, товарооборот между государствами растет значительными темпами.

«Отношения развиваются, несмотря ни на что. Растет товарооборот, причем очень значительными темпами», - заявил Путин.

Президент РФ также отметил возможность провести двусторонние встречи на полях саммита «астанинской тройки», что позволит обсудить множество накопившихся вопросов.

Также Путин в ходе встречи поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за оказанное посредничество при решении вопроса с вывозом зерна через Черное море.