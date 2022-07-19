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Путин оценил помощь Эрдогана в вопросе вывоза зерна через Черное море

Алексей Курильченко
19:43 19.07.2022
По словам российского лидера, благодаря усилиям Турции в решении вопроса с зерном удалось «продвинуться вперед».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за оказанное посредничество при решении вопроса с вывозом зерна через Черное море. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с Эрдоганом в Тегеране.

«Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, решены. Но то что есть, уже хорошо», - заявил Путин.

Ранее в Минобороны России рассказали о ходе переговоров в Стамбуле по вопросу разблокирования украинских портов для вывоза сельскохозяйственной продукции. Четырехсторонние консультации между представителями России, Турции, ООН и Украины прошли 13 июля в Стамбуле.

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