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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, каким был Георгий Ярцев

Анастасия Бобылева
19:54 19.07.2022
Джикия вспомнил, как легендарный тренер поддерживал футболистов в любых ситуациях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Футболист Георгий Джикия рассказал, каким, по его мнению, был тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев. По его воспоминаниям, Ярцев всегда старался поддержать футболистов и сказать что-то хорошее.

«Это один из тех людей, который всегда поддерживал «Спартак», какая бы ситуация ни была в клубе - поражение или победа - он всегда очень честно, искренне переживал и старался находить какие-то слова», - признался он.

Джикия отметил, что не так уж много пересекался с бывшим тренером, но встречи с таким человеком «дорогого стоят».

Георгия Ярцева похоронили на Преображенском кладбище в Москве во вторник, 19 июля. Его не стало на 75-м году жизни. По имеющимся данным, Ярцев скончался дома после потери сознания, реанимировать его медики не смогли.

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