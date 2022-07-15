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МО РФ: Россия предложила меры по вывозу украинского зерна, исключающие поставки вооружений Киеву по морю

13:46 15.07.2022
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские предложения в основном поддержаны участниками консультаций.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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В Минобороны России рассказали о ходе переговоров в Стамбуле по вопросу разблокирования украинских портов для вывоза сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Конашенков уточнил, что четырехсторонние консультации между представителями России, Турции, ООН и Украины прошли 13 июля в Стамбуле. 

«Россия предложила меры, обеспечивающие перевозки продовольствия иностранным государствам, в том числе российским партнерам, исключающие использование данных логистических цепочек для поставок киевскому режиму вооружения и военной техники, а также недопущения провокаций», - заметил Игорь Конашенков. 

Официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что предложения РФ в основном были поддержаны участниками консультаций. Конашенков сообщил о том, что работа по формированию итогового документа, который получит название «Черноморская инициатива», будет завершена.

Также в Минобороны России заявили об уничтожении ракетами «Калибр» участников совещания в Виннице - представителей командования украинской военной авиации и иностранных поставщиков вооружений.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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