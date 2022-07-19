Подполковник ВС США Дэвис: американские отставные генералы врут о положении ВСУ

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Американские генералы в отставке ошибаются, комментируя для телевидения события на Украине, и вводят людей в заблуждение. Так высказался подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Он отмечает слова отставных генералов о том, что западное оружие изменило баланс сил, и возражает, рассказывая, что большая часть обещанного оружия уже доставлена на Украину, и это не только не привело к остановке продвижения России через Донбасс, но даже не уменьшило потери с украинской стороны.

«Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов», - пишет подполковник в статье.

Также Дэвис упомянул саммиты «Большой семерки» и «Большой двадцатки», на которых не поднимался вопрос о новых крупных поставках вооружения. Более того, уже имеющееся у Украины вооружение, даже РСЗО HIMARS, не поможет ей начать контрнаступление, отметил подполковник.

Ранее в посольстве РФ в США предположили причины поставок Киеву систем HIMARS. В Telegram-канале диппредставительства появилась запись о том, что обстрелы снарядами натовского калибра производятся по жилым кварталам Донецка. В посольстве считают, что целью поставок оружия Украине является затяжение вооруженного конфликта.