В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подполковник ВС США Дэвис: американские отставные генералы врут о положении ВСУ

Анастасия Бобылева
18:21 19.07.2022
Подполковник ВС США Дэниел Дэвис подчеркнул, что поставки вооружения на Украину никак не изменили баланс сил.
Подполковник ВС США Дэвис: американские отставные генералы врут о положении ВСУ
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, Globallookpress
Читайте нас на:

Американские генералы в отставке ошибаются, комментируя для телевидения события на Украине, и вводят людей в заблуждение. Так высказался подполковник Вооруженных сил США Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Он отмечает слова отставных генералов о том, что западное оружие изменило баланс сил, и возражает, рассказывая, что большая часть обещанного оружия уже доставлена на Украину, и это не только не привело к остановке продвижения России через Донбасс, но даже не уменьшило потери с украинской стороны.

«Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить почти неограниченное количество снарядов», - пишет подполковник в статье.

Также Дэвис упомянул саммиты «Большой семерки» и «Большой двадцатки», на которых не поднимался вопрос о новых крупных поставках вооружения. Более того, уже имеющееся у Украины вооружение, даже РСЗО HIMARS, не поможет ей начать контрнаступление, отметил подполковник.

Ранее в посольстве РФ в США предположили причины поставок Киеву систем HIMARS. В Telegram-канале диппредставительства появилась запись о том, что обстрелы снарядами натовского калибра производятся по жилым кварталам Донецка. В посольстве считают, что целью поставок оружия Украине является затяжение вооруженного конфликта.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:55 В стране и мире
Видео
В Москву в выходные вернется жара
16:43 В стране и мире
Видео
Путин и Раиси начали встречу в Тегеране
13:59 Спорт
Видео
Ярцева похоронили на столичном Преображенском кладбище
15:31 Армия
Видео
Тренировка к параду: как выглядит дорога в Петербург из чрева военного вертолета
15:23 В стране и мире
После нападения 9 мая на посла РФ в Польше возбуждено уголовное дело
Популярное
Видео
В МО РФ рассказали об уничтожении до 200 боевиков «Правого сектора»* в Запорожской области
Видео
МО РФ: в Одесской области уничтожены хранилища с боеприпасами к западному вооружению
Видео
Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи по разгрому противника в ходе СВО
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении до 250 наемников «иностранного легиона» под Константиновкой в ДНР
Видео
Шойгу дал указание группировке «Восток» поражать оружие ВСУ, из которого ведется обстрел хранилищ с зерновыми в Донбассе
Видео
Опубликованы кадры найденного военными ЦВО схрона с оружием ВСУ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.