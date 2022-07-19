В ДНР сообщили об освобождении 254 населенных пунктов в республике

Подразделения НМ ЛДНР при поддержке ВС РФ также освободили село Старомайорское.

© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Народные милиции Луганской и Донецкой народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободили уже 254 населенных пункта в ДНР. Об этом сообщили в донецком штабе территориальной обороны, особо отметив освобождение села Старомайорское.

«По состоянию на 19 июля 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 254 населенных пункта, включая Старомайорское», - сообщается в Telegram-канале штаба.

Ранее подразделения сил Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) освободили населенные пункты Стряповка и Новая Каменка. Населенные пункты находятся в районе города Соледар в Донецкой Народной Республике. Уточняется, что наступление на этом направлении продолжается.