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В НМ ЛНР заявили об освобождении населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка

Анна Касаткина
20:11 14.07.2022
Населенные пункты находятся в районе города Соледар в Донецкой народной республике.
В НМ ЛНР заявили об освобождении населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Подразделения сил Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) освободили населенные пункты Стряповка и Новая Каменка. Об этом в четверг, 14 июля, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка. Противник понес значительные потери в живой силе и технике», - говорится в заявлении.

Населенные пункты находятся в районе города Соледар в Донецкой народной республике. Уточняется, что наступление на этом направлении продолжается.

Ранее в МВД ЛНР сообщили о заходе сил Народной милиции в черту Соледара. Как уточнил помощник главы ведомства Виталий Киселев в беседе с ТАСС, полностью населенный пункт планируется освободить а считанные дни.

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