В стране и мире В НМ ЛНР заявили об освобождении населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка Анна Касаткина Населенные пункты находятся в районе города Соледар в Донецкой народной республике. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Подразделения сил Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) освободили населенные пункты Стряповка и Новая Каменка. Об этом в четверг, 14 июля, сообщается в Telegram-канале ведомства. «Сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Стряповка и Новая Каменка. Противник понес значительные потери в живой силе и технике», - говорится в заявлении. Населенные пункты находятся в районе города Соледар в Донецкой народной республике. Уточняется, что наступление на этом направлении продолжается. Ранее в МВД ЛНР сообщили о заходе сил Народной милиции в черту Соледара. Как уточнил помощник главы ведомства Виталий Киселев в беседе с ТАСС, полностью населенный пункт планируется освободить а считанные дни. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика