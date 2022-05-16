В России за сутки потушили 120 природных пожаров

При этом сообщается о пожарах в Красноярском крае площадью в пять тысяч гектаров.

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За минувшие сутки в различных регионах России удалось потушить сто двадцать природных пожаров. Об этом сообщило ФБУ «Авиалесоохрана».

В то же время отмечается, что в нескольких регионах действуют несколько крупных очагов. Так в Новосибирской области, где лесной пожар угрожает крупному посёлку, к тушению подключилась авиация - задействованы два вертолета Ми-8, которые сбрасывают тонны воды на пламя. Сообщается, что сейчас верховой пожар удалось сбить, горит лесная подстилка.

Агентство сообщает, что к тушению подключились добровольцы, которые окапывают и проливают горящие территории. Также подготовлены пункты временного размещения людей на случай эвакуации. За развитием ситуации наблюдают с воздуха.

Властям Красноярского края, в свою очередь, пришлось увеличить группировку сил, так как в регионе сейчас горит более пяти тысяч гектаров. Дополнительно перебросили сотрудников «Авиалесоохраны» из Амурской области и Хакасии. Огонь распространяется быстро из-за аномально жаркой и сухой погоды.

Также горят леса в труднодоступной местности государственного природного заповедника в Туве. Пожарные проливают и окапывают горящую траву на крутых склонах и скалах. Известно, что возгорание началось по вине человека. А в Курганской области удалось локализовать почти все очаги возгорания - сейчас тушат тлеющие торфяники.

Ранее были опубликованы кадры крупного лесного пожара в районе деревни Криводанова под Тюменью. На них отчетливо виден густой дым, который навис над лесом в Тюменской области.