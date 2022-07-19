В стране и мире Путин проводит в Тегеране встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи Алексей Курильченко Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у встречи не было открытой части. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в Тегеране проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Беседа идет, открытой части не было», - сообщил Песков агентству РИА Новости. Ранее Путин провел встречу с президентом Ирана Сейидом Ибрахимом Раиси. Затем состоятся трехсторонние переговоры с участием Путина, Раиси и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика