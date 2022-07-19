Путин проводит в Тегеране встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у встречи не было открытой части.
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Президент России Владимир Путин в Тегеране проводит встречу с верховным правителем Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Беседа идет, открытой части не было», - сообщил Песков агентству РИА Новости.
Ранее Путин провел встречу с президентом Ирана Сейидом Ибрахимом Раиси. Затем состоятся трехсторонние переговоры с участием Путина, Раиси и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.