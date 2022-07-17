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В Европе эвакуировали тысячи людей из-за бушующих лесных пожаров

Виктория Ивашечкина
20:36 17.07.2022
Сильные ветры и жаркая погода препятствуют усилиям спасателей по тушению пожара.
В Европе эвакуировали тысячи людей из-за бушующих лесных пожаров
© Фото: Lorena SopÃNa, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Тысячи людей эвакуировали из-за разбушевавшихся по всей Европе лесных пожаров. Об этом сообщает издание Sky News. Авторы статьи отмечают, что сейчас сильные ветры и жаркая сухая погода препятствуют усилиям по тушению пожара. 

В материале подчеркивается, что в этом году сезон пожаров в некоторых странах Европы начался раньше, чем обычно. Весна, которая была аномально теплой, высушила почву. Местные власти связывают с изменением климата.

«Пока выбросы парниковых газов не снизят до нуля, периоды аномальной жары будут усиливаться, будут происходить чаще», - рассказал о происходящем представитель Института Пьера-Симона-Лапласа в Сорбоннском университете Роберт Воард.

Ранее сообщалось, что красный уровень погодной опасности объявили в Великобритании из-за сильнейшей жары. Юго-Запад Франции также полыхает. Огнем охвачены леса на территории сравнимой с площадью небольшого государства Монако.

Температура воздуха ниже плюс 30 не опускается уже второй месяц в ряде странах Европы. Горячий сухой воздух идет с севера Африки. За неделю от жары в Португалии пострадали 135 человек.

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