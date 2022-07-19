Посольство РФ в Индии просит разъяснений по поводу задержания нашего сухогруза

В ведомстве отметили, что, скорее всего, сухогруз задержали по требованию эстонской компании Bunker Partner OU якобы из-за задолженности владельцев судна.

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Посольство РФ в Индии запросило разъяснений по поводу задержанного в порту Кочин российского сухогруза. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

«Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии», - передает ТАСС сообщение ведомства.

В сообщении указано, что российская сторона уже обратилась в МИД Индии за разъяснением ситуации, а также попросила следить за соблюдением прав российских судовладельцев и экипажа.

Как отметили в посольстве, задержание судна, скорее всего, связано с исковым требованием эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU. Согласно их заявлению, у владельцев судна есть задолженность.

«Подчеркиваем, что суд разрешил разгрузку вооружений, поскольку сам груз не имеет отношения к иску. Непосредственно на контроле эту ситуацию держит генконсульство России в Ченнаи», - отметили в посольстве.

Ранее в Индии посоветовали России «всерьез взяться» за развитие автопрома. Глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани уверен, что в будущем Россия и Индия смогут занять серьезную нишу на международном рынке автомобилей.